Cortada la R1 de Rodalies entre el Masnou y Mataró (Barcelona) por un atropello en Vilassar de Mar

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BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea R1 de Rodalies está cortada en ambos sentidos por un atropello de una persona a la altura de Vilassar de Mar (Barcelona), y la circulación ha quedado interrumpida entre el Masnou y Mataró (Barcelona), informa este miércoles en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La circulación ha sido interrumpida a petición de las fuerzas de seguridad tras el atropello de una persona en un punto no autorizado de paso, los operativos están trabajando en el lugar, y Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones con paradas intermedias.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en prealerta el plan Ferrocat, y los Bombers de la Generalitat han activado 2 dotaciones.