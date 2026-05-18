Cortada la R11 entre Vilamalla y Figueres (Girona) por incidencia en la infraestructura

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La línea R11 de Rodalies entre Vilamalla y Figueres (Girona) ha quedado cortada por una incidencia en la infraestructura este lunes sobre las 9.42 horas.

Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Sigue cortada también la R2 Sud entre Sitges y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por el atropello de una persona en la salida de la estación de Vilanova en dirección Barcelona.