Cortada la R16 de Rodalies entre Camarles-Deltebre y Aldea-Amposta (Tarragona) por tren averiado

Archivo - Tres trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea R16 de Rodalies de Catalunya está interrumpida este lunes a las 17.42 horas entre Camarles-Deltebre y Aldea-Amposta (Tarragona) a causa de un tren que se ha averiado.

Por ello, Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Mientras dure el corte se está gestionando un servicio alternativo por carretera para que los usuarios puedan viajar entre Tortosa y Tarragona.