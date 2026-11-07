Cortada la TP-2039 entre Tarragona y el Catllar por un accidente entre una moto y un turismo

Accidente entre un turismo y una moto en la TP-2039, que permanece cortada entre Tarragona y el Catllar - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La TP-2039 permanece cortada en ambos sentidos desde primera hora de la tarde de este sábado entre Tarragona y el Catllar por un accidente entre una moto y un turismo que se han incendiado, informa Bombers de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso a las 15.57 y trabaja con tres dotaciones, que ya han podido apagar el fuego.

Los efectivos también dan apoyo al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en la atención a los afectados.