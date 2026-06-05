Cortadas la N-240, la A-27 y la A-7 en Tarragona por la huelga de docentes

TARRAGONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La N-240, la A-27 y la A-7 a su paso por Tarragona están cortadas por la huelga de docentes desde este viernes a las 13.02 horas.

En la N-240 se acumulan 3 kilómetros de colas, mientras que en la A-27 y en la A-7 son 2 kilómetros y 1 respectivamente, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este viernes los sindicatos CGT, Ustec·Stes e Intersindical han convocado huelga en toda Catalunya después que este jueves los docentes hayan rechazado el preacuerdo educativo.