Cortadas la C-32 en Arenys (Barcelona) y la GIV-4016 en Toses (Girona) por sendos accidentes

GIRONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La C-32 en Arenys de Mar (Barcelona) en sentido sur y la GIV-4016 en Toses (Girona) en ambos sentidos están cortadas desde las 12.30 horas de este lunes por sendos accidentes.

En concreto, la C-32 en Arenys de Mar (Barcelona) acumula 1 kilómetro de colas mientras que en la GIV-4016 en Toses (Girona) son 5 kilómetros, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la GIV-4016 se hacen desvíos señalizados por la GI-400.