Cortadas 3 carreteras en el sur de Catalunya por el episodio de lluvias

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado la madrugada de este lunes por el episodio de lluvias que afecta al sur de Catalunya desde este domingo por la tarde.

Las vías están cortadas en ambos sentidos porque están inundadas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que la N-340 en Amposta (Tarragona) ha sido reabierta después de cortarse este domingo por la tarde a causa de las lluvias.