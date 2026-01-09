Cortadas 8 líneas de Rodalies por una avería en la señalización en El Prat (Barcelona)

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La circulación de trenes en las líneas R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 y R17 está cortada este viernes por la tarde por una incidencia en los sistemas de señalización producida en El Prat de Llobregat (Barcelona).
Según informan Rodalies y Adif en sendos mensajes en 'X', los trenes no pueden circular entre las estaciones de Gavà y Bellvitge-Gornal (Barcelona) a raíz de esta avería.
Rodalies ha recomendado a los viajeros con destino Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Sant Vicenç de Calders (Tarragona) coger la línea R4 desde Barcelona hasta Sant Vicenç y, a partir de aquí, la R2 hasta Gavà.