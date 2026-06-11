Cortadas la R2 Nord y la R11 de Rodalies por el atropello de una persona en Cardedeu (Barcelona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R2 Nord y R11 de Rodalies están cortadas por el atropello de una persona en un punto de paso no autorizado en Cardedeu (Barcelona) este jueves sobre las 14.13 horas.

A raíz del incidente, se ha interrumpido la circulación de ambas líneas entre las estaciones de Granollers Centre y Sant Celoni (Barcelona), ha informado Rodalies en un comunicado.

Protecció Civil ha activado en prealerta el plan Ferrocat por el incidente.