Cortadas la RL3 y RL4 de Rodalies en Cervera (Lleida) por un incendio agrícola cercano a las vías

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La RL3 y RL4 de Rodalies están cortadas este jueves sobre las 18.15 horas por un incendio agrícola que se ha producido en Cervera (Lleida) sobre las 17.30 cerca de las vías, informa Protecció Civil en un mensaje en 'X'.

Los Bombers de la Generalitat han activado 8 dotaciones que ya han logrado estabilizar el foco.

El fuego se ha producido en los márgenes de la N-II, a la altura del kilómetro 517.