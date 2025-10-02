El corte de la R3 de Rodalies incrementará el tiempo de viaje de los usuarios de 20 a 30 minutos

Archivo - Un tren de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Carmona pide un plan de contingencia a las empresas de buses

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicado que el corte de la R3 que empezará el próximo 7 de octubre y se alargará 16 meses incrementará el tiempo de viaje de los usuarios entre 20 y 30 minutos.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios en una jornada de pruebas de los buses que deberán cubrir el tramo afectado por el corte, que inicialmente será de Montcada Bifurcació a La Garriga y después de Mollet Santa Rosa a La Garriga (Barcelona).

Según Carmona, el transbordo de tren a autobús implica siempre un aumento del tiempo de viaje del usuario, pero ha defendido que son "inversiones muy importantes" y obras muy demandadas por el territorio.

En este sentido, los trabajos tienen un doble propósito: la duplicación de vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona) y la instalación de un nuevo sistema de gestión de tráfico de la estación Montcada-Bifurcació, así como la remodelación de las vías.

Mientras esto dure, Renfe ofrecerá 43.500 plazas diarias de autobús con diferentes trayectos directos y con paradas, un plan alternativo de transporte que Carmona ha asegurado que tendrá los buses "suficientes" para atender a la demanda.

SEMANAS DE PRUEBA

"Las primeras semanas nos han servido sobre todo para calcular los tiempos de viaje que existen entre las diferentes poblaciones que tendrán este plan alternativo", ha dicho Carmona, quien ha explicado que confían en que todo está preparado para el martes.

Según él, han pedido a las empresas de autobuses un plan de contingencia para hacer frente y reaccionar de la manera más rápida posible a cualquier problema que pueda surgir.