Cortes en la L1 y la L4 del Metro de Barcelona por las lluvias de este lunes

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La plantilla de Securitas Seguridad España ha convocado una huelga indefinida a partir del domingo 26 de enero después de que un vigilante del Metro de Barcelo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas L1 y L4 del Metro de Barcelona presentan cortes por las lluvias de este lunes: en el caso de la L1, no hay servicio entre La Sagrera y Torras i Bages, y el andén dirección Fondo de Rambla Just Oliveras ha sido cerrado por inundaciones.

En el caso de la L4, que ha sido interrumpida por incidencia técnica momentáneamente, se ha reprendido sobre las 10.40 horas pero sin servicio entre Maragall y Trinitat Nova, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en 'X'.

Por otro lado, se ha recuperado el servicio en la L9 Sud entre Mercabarna y Europa-Fira, se ha cerrado el andén hacia Trinitat Nova de la estación de Torre Baró-Vallbona de la L11 y siguen los cortes en la L3, la L9 Nord y la L10 Nord.