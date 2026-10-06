Cortes en la mayoría de líneas de Rodalies con la R7 y R8 sin servicio y la R1 recuperada en parte

Archivo - Pasajera en el anden de la Estació de Sants de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de líneas de Rodalies sufre afectaciones y cortes este martes desde primera, en especial la R7 y R8, las cuales no tienen servicio ferroviario, y la R1 ha recuperado el transporte entre L'Hospitalet de Llobregat y Arenys de Mar (se hace por carretera entre Arenys de Mar (Barcelona) y Maçanet (Girona)).

La R2 y la R2 Sud tienen servicio ferroviario en todo su recorrido; la R2 Nord lo tiene entre Granollers y Aeropuerto de Barcelona; la R3 entre La Garriga (Barcelona) y Ripoll (Girona) y la R4 entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Barcelona Sants, ha informado Rodalies en su web.

En cambio, en la R15, R16, RL3 y RT1 tienen servicio en todo su recorrido, mientras que en la R13 y la R14 solo hay circulación entre Lleida y Les Borges Blanques (Lleida) y en la R17 entre Estació de França (Barcelona) y Tarragona.