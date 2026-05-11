Cortes viales en Barcelona por la rúa del FC Barcelona este lunes desde las 17 horas

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona regula el tráfico en la ciudad
Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona regula el tráfico en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 8:12
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BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha previsto cortes viales en algunas calles de la ciudad a raíz de la rúa de celebración del título de liga del equipo masculino del FC Barcelona este lunes desde las 17 horas, y ante ello ha organizado un dispositivo de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB).

La comitiva saldrá del Spotify Camp Nou y continuará por Travessera de les Corts- Calle Numància- Calle Berlín- Calle París- Calle Balmes- Gran Via de les Corts Catalanes- Paseo de Gràcia- Calle Provença- Calle Aribau- Calle Londres- Avenida de Sarrià- Travessera de les Corts, ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la rúa, la GUB acompañará a la comitiva para facilitar su movilidad junto con los Mossos d'Esquadra, que también garantizará la seguridad del evento.

Los agentes del cuerpo de policía barcelonés realizarán los cortes de tráfico correspondientes a medida que se vaya realizando el itinerario y adoptarán las medidas de ordenación y regulación "adecuadas" para mantener la seguridad y fluidez del tráfico de vehículos y peatones.

El Ayuntamiento ha recomendado el uso del metro en caso de desplazarse y ha advertido que las restricciones del tráfico en superficie afectarán a una parte de la red de autobuses.

LÍNEAS DE METRO

Las estaciones de metro más cercanas a la zona por donde pasará el desfile son: Badal (L5), Collblanc (L5), Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3), Les Corts (L3), Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4), Entença (L5), Hospital Clínic (L5), Catalunya (L1 y L3) y Urquinaona (L1 y L4).

El transporte público se reforzará con más personal en las estaciones situadas a lo largo del recorrido del desfile para que se puedan adoptar medidas de control de acceso y/o de regulación de flujos de personas.

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