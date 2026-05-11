Cortes viales en Barcelona por la rúa del FC Barcelona este lunes desde las 17 horas

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona regula el tráfico en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha previsto cortes viales en algunas calles de la ciudad a raíz de la rúa de celebración del título de liga del equipo masculino del FC Barcelona este lunes desde las 17 horas, y ante ello ha organizado un dispositivo de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB).

La comitiva saldrá del Spotify Camp Nou y continuará por Travessera de les Corts- Calle Numància- Calle Berlín- Calle París- Calle Balmes- Gran Via de les Corts Catalanes- Paseo de Gràcia- Calle Provença- Calle Aribau- Calle Londres- Avenida de Sarrià- Travessera de les Corts, ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la rúa, la GUB acompañará a la comitiva para facilitar su movilidad junto con los Mossos d'Esquadra, que también garantizará la seguridad del evento.

Los agentes del cuerpo de policía barcelonés realizarán los cortes de tráfico correspondientes a medida que se vaya realizando el itinerario y adoptarán las medidas de ordenación y regulación "adecuadas" para mantener la seguridad y fluidez del tráfico de vehículos y peatones.

El Ayuntamiento ha recomendado el uso del metro en caso de desplazarse y ha advertido que las restricciones del tráfico en superficie afectarán a una parte de la red de autobuses.

LÍNEAS DE METRO

Las estaciones de metro más cercanas a la zona por donde pasará el desfile son: Badal (L5), Collblanc (L5), Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3), Les Corts (L3), Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4), Entença (L5), Hospital Clínic (L5), Catalunya (L1 y L3) y Urquinaona (L1 y L4).

El transporte público se reforzará con más personal en las estaciones situadas a lo largo del recorrido del desfile para que se puedan adoptar medidas de control de acceso y/o de regulación de flujos de personas.