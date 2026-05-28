Cosco y PTP prevén invertir 116 millones en el Moll d'Andalusia del Port de Tarragona

Momento de la presentación del encuentro - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Port de Tarragona ha aprobado la adjudicación de la construcción y explotación de la terminal polivalente del Moll d'Andalusia a la joint venture de Cosco y PTP, que invertirán 116 millones de euros, informa el enclave en un comunicado este jueves.

El proyecto consolidará la posición estratégica de Tarragona como nodo logístico del Mediterráneo occidental y como plataforma intermodal conectada tanto a las principales rutas marítimas internacionales como al hinterland peninsular y europeo, y el objetivo es que sea su 'gateway' intermodal de referencia en el Mediterráneo.

La concesión tiene una duración de 50 años y ocupará una superficie total de más de 510.000 metros cuadrados, que incluye la totalidad del espacio concesionable del muelle y también la terminal ferroportuaria de la Boella.

Está previsto que la terminal esté zonificada por actividades, acogiendo contenedores, mercancía general, vehículos y una zona dedicada a logística de cadena de frío, así como instalaciones auxiliares y zona de maniobras.

La joint venture empezará las obras a finales de este año y las finalizará en 2028, para que a finales de ese año esté plenamente operativa, pudiendo operar al máximo de su capacidad, que se estima en 680.000 TEUs equivalentes en 2031.

Se estima que se crearán 150 puestos de trabajo directos en una primera fase y 180 cuando alcance la plena capacidad operativa.

CASTELLÀ

El presidente de la infraestructura, Santiago Castellà, ha dicho que la llegada de Cosco y PTP es "un momento histórico para el Port".

"No solo recuperamos el contenedor y ampliamos la carga general y el movimiento de vehículos, sino que nos convertiremos en una de las puertas de entrada de referencia en el Mediterráneo tanto para tráficos procedentes de China y Extremo Oriente como de América Latina", ha celebrado.

Ha añadido que esta adjudicación es "la primera de las palancas para consolidar Tarragona como un nodo intermodal de referencia en la conectividad entre la fachada mediterránea, Europa y el centro peninsular".

COSCO Y PTP

El presidente de Cosco Shipping Ports, Zhu Tao, ha puesto en valor la experiencia, liderazgo y red global de su empresa y ha apuntado que el "Port Tarragona reforzará su papel como hub global que conecta industria y logística y transporte marítimo y terrestre".

El director financiero de Cosco Shipping Bulk, Lin Feng, ha explicado la estrategia de la empresa para convertir su flota de buques de carga de graneles sólidos en una flota multipropósito y ha puesto en valor la ubicación, la capacidad de almacenaje y la intermodalidad del Port de Tarragona.

El ceo de PTP Group, Guillermo Masiano, ha subrayado que la joint venture permitirá conectar al enclave tarragonense con "la red de terminales portuarias de Cosco Ports que opera tanto en el sudeste asiático como en África; como también con las posiciones portuarias de PTP en Sudamérica".