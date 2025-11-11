El CosmoCaixa de Barcelona centrará la jornada BCNspiracy en los eclipses con charlas y ponencias

Se celebra este sábado y contov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona centrará la jornada de divulgación científica BCNspiracy, que tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, en la temática de los eclipses con la programación de charlas gratuitas y ponencias sobre este y otros temas.

Se trata de un evento en el marco de la Setmana de la Ciència, en el que personas expertas en diferentes temas científicos presentarán sus investigaciones y áreas de conocimiento, informa la Fundación La Caixa en un comunicado este martes.

En esta edición se pondrá el foco en los eclipses para inaugurar una temporada de eclipses "única" que se vivirá en la Península Ibérica de 2026 a 2028, con dos eclipses de sol totales y uno anular.

La jornada contará con la meteoróloga Mònica Usart, la zoóloga Mireia Querol y la matemática Clara Grima, que compartirán sus conocimientos sobre cómo se podrán ver estos eclipses, así como datos interesantes desde diferentes perspectivas científicas, de las matemáticas a la biología y la tecnología audiovisual en el cine.

La programación incluirá también ponencias sobre temas variados como el sexo en las plantas, las enfermedades raras, la Inteligencia Artificial, la salud de los bosques, los ensayos clínicos o los microorganismos, y los formatos irán desde charlas cortas y microcharlas hasta diálogos y espectáculos.

Otros ponentes que participarán son la experta en efectos especiales Carolina Jiménez o el astrónomo y divulgador Javier Armentia, además de otros divulgadores, en colaboración con entidades de investigación barcelonesas y catalanas.

ACTIVIDADES

En esta edición se volverá a reivindicar a diferentes mujeres científicas importantes para la historia y la actualidad de la ciencia, además de a personas pertenecientes a otros ejes de diversidad (LGTBIQA+, racial o étnica y funcional).

BCNspiracy contará con la nueva actividad COLLABspiracy, que aborda la investigación científica como una actividad colaborativa; recuperará actividades y sesiones de las últimas ediciones; y multiplicará el contenido de la plataforma de divulgación científica BCièNcia.

El coordinador del evento, Simón Perera, ha afirmado que, a punto de cumplir 10 años, BCNspiracy es una iniciativa "consolidada que desborda los límites de un evento tradicional, pues ofrece contenidos a lo largo de todo el año que culminan en la jornada de charlas Barcelona és Ciència y apuesta por una ciencia para todas las personas, transversal, inclusiva y diversa".