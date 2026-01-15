Costa (COAC) defiende "inundar el mercado de pisos" y no vincular propiedad con especulación

Imagen de la presentación este jueves en el COAC - COAC

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Guillem Costa, ha defendido la necesidad de "inundar el mercados de pisos" de todo tipo, tanto vivienda social como de promoción privada, para dar respuesta a las necesidades de vivienda de todo el espectro de la población, a la vez que ha pedido que no se vincule la propiedad con la especulación.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa para presentar los datos de visados del ejercicio, es decir, los metros cuadrados en los que se ha permitido construir o llevar a cabo proyectos de gran rehabilitación, y que en 2025 ha anotado un descenso del 4,3% en Catalunya, con 4.511.786 metros cuadrados, hasta alcanzar niveles similares a 2022.

"La sociedad necesita que la gente tenga pisos y los alquile a un precio adecuado, no podemos vincular la acumulación de pisos con la especulación", ha explicado el decano del COAC.

Preguntado por el plan del Govern de la Generalitat para construir 50.000 viviendas asequibles y la transformación en solares para otras 214.000 en el conjunto de Catalunya, Costa ha confiado en que la voluntad pública hará que las cifras de viviendas aumenten en los próximos años, no sólo de VPO sino también del parque privado.

"Vemos que las administraciones están intentando encontrar soluciones y que los promotores están animados porque parece que hay un calendario más claro, presupuesto y mayor seguridad jurídica y financiera que permitirá aumentar el número de viviendas", ha dicho.