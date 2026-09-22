Costa recurre su amnistía al TS por poner en duda su inocencia tras la absolución del TSJC

Archivo - El exvicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Parlament de Catalunya, Josep Costa, ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente excepcional de nulidad contra la interlocutoria dictada el 23 de julio de 2026 por este mismo tribunal, que declaró amnistiados los hechos por los que fue juzgado y absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al entender que pone en duda su inocencia.

En concreto, el TSJC absolvió a los miembros de la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) de tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía, y que presuntamente contravenían órdenes del tribunal.

Según el escrito consultado por Europa Press, Costa considera que la resolución del TS conculca su presunción de inocencia porque, al declarar amnistiados unos hechos presupone así la existencia de actos determinantes de responsabilidad penal, si bien nunca fueron demostrados.

Recuerda que en junio de 2024 ya manifestó ante el TS su oposición a que se le aplicase la Ley de amnistía y pidió que el procedimiento continuase para poder anular el juicio contra él, dado que sostenía que los hechos por los que estaba acusado no constituían ningún delito y, en todo caso, la vulneración de sus derechos fundamentales no quedaba reparada ni extinguida por una amnistía que él no acepta ni política ni jurídicamente.

Por todo ello, pide la nulidad de esta interlocutoria y solicita al TS que resuelva las cuestiones de fondo que han quedado sin respuesta, especialmente las relativas a la presunción de inocencia y la inviolabilidad parlamentaria.