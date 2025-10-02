El creador de 'A dos metros bajo tierra' Alan Ball asistirá al Serielizados de Barcelona

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guionista, director y productor Alan Ball, creador de las series 'A dos metros bajo tierra' y 'True Blood', asistirá al 12 Serielizados-Festival de Series de Barcelona, que se celebrará del 3 al 12 de noviembre.

Ball asistirá al festival coincidiendo con el 20 aniversario del final 'A dos metros bajo tierra', la serie de HBO sobre una familia de Los Ángeles que regenta una funeraria, informa este jueves el Serielizados en un comunicado.

Tras esta serie, Ball se acercó a la ficción de género con el drama sobrenatural 'True Blood', que protagonizaron Anne Paquin, Stephen Moyer y Alexander Skarsgard y que exploraba la convivencia entre humanos y vampiros.

Con la presencia de Ball, el festival reafirma su apuesta por que acudan a Barcelona las voces más influyentes e innovadoras de la ficción televisiva internacional, tras la presencia en anteriores ediciones de David Simon ('The Wire'), Vince Gilligan ('Breaking Bad') y Jesse Armstrong ('Succession').

En esta edición se homenajeará a la serie 'Ventdelplà', con presencia de la actriz Emma Vilarasau, y estrenará series como 'Me encanta Los Angeles', de Rachel Sennot; '37 seconds'; la surcoreana 'Family Matters, y 'I know your soul', de Jasmila Zbanic.

En la sección oficial nacional competirán las series 'Anatomía de un instante' (Movistar Plus+), de Alberto Rodríguez; 'Argi Gorriak' (EITB), de Alberto Gastesi; 'Los 39' (RTVE), de Max Lemcke y Jorge Saavedra, y 'Yakarta' (Movistar Plus+), de Elena Trapé.