Crecen las consultas al Fem-ho Fàcil de la Diputación de Barcelona en el Bages y el Baix Llobregat

Servicio Fem-ho Fàcil de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las consultas de la ciudadanía al servicio Fem-ho Fàcil de la Diputación de Barcelona se han multiplicado por 5 en la comarca del Bages y han crecido un tercio en el Baix Llobregat durante el primer semestre de este año.

De ser "testimoniales" en 2024, con 2 consultas en el Bages y 12 en el Baix Llobregat, han pasado a 353 y 1.257, respectivamente, durante los primeros meses de 2026, explica la Diputación en un comunicado este lunes.

Según el organismo provincial, los resultados son fruto del impulso conjunto de las Administraciones para incrementar la visibilidad del servicio y para facilitar el acceso desde los espacios digitales con más demanda.

De este modo, muchos más ciudadanos han podido acogerse a los servicios del Fem-ho Fácil, que tiene por objetivo ayudar a realizar trámites electrónicos, buscar información en el Portal de Transparencia y presentar solicitudes de información pública.

Asimismo, el servicio también resuelve dudas por correo electrónico, WhatsApp, mediante el formulario web 'Et truquem!' y con videoatención asistida multiidioma, para atender a la máxima diversidad posible de manera inclusiva.