Crespín toma posesión como delegado del Gobierno en Catalunya abogando por la lealtad institucional

José Crespín durante su toma de posesión - ALEXEY STRADUBANOV - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Crespín ha tomado posesión este miércoles como nuevo delegado del Gobierno en Catalunya, en un acto institucional en el que ha reivindicado la lealtad y la cooperación entre administraciones, informa la Delegación en un comunicado.

En la sede de la Delegación, ha expresado su voluntad de contribuir a consolidar una etapa de normalidad en Catalunya "desde la lealtad y la cooperación con el Gobierno de la Generalitat, con respeto a las competencias de cada administración y con voluntad permanente de diálogo".

Ha subrayado también que, más allá de las diferentes responsabilidades institucionales, las administraciones comparten una misma obligación: "Trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya".

Crespín releva a Carlos Prieto, que ha estado al frente los últimos tres años y medio.

ASISTENTES

Han asistido el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el de Tarragona, Rubén Viñuales; el subdelegado del Govern en Girona, Pere Parramon; la subdelegada en Tarragona, Elisabeth Romero; el secretario general de la Delegación, Simón Pérez, y exdelegados, como Maria Eugènia Gay y Carlos Prieto.

También han estado la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; el jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez; el coronel jefe de la Plana Mayor de la Guardia Civil en Catalunya, Daniel Baena; el director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López; la comisaria jefe de Mossos, Silvia Catà, y el intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez.