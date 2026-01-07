Creu Roja atiende a cerca de 300 personas sin hogar en Catalunya por la ola de frío

Voluntarios de Creu Roja durante la ola de frío. - CREU ROJA

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Creu Roja ha atendido a un total de 291 personas sin hogar (28 mujeres y 263 hombres) en Catalunya por la ola de frío, desde el pasado sábado hasta la noche del martes, de las cuales 106 se han alojado temporalmente en albergues de emergencia, en los que se han distribuido 72 manutenciones.

Las actuaciones se han desplegado en los municipios barceloneses de Barcelona, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Granollers, Mataró, Sabadell, Sant Joan Despí, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Sitges, Berga y Viladecans, así como los tarraconenses Mont-roig del Camp, Calafell y Cunit, y los gerundenses Palafrugell, l'Escala y Girona, informa Creu Roja en un comunicado de este miércoles.

Las intervenciones se han realizado en coordinación con los consistorios locales después de que Protecció Civil activase la alerta por frío muy intenso y con temperaturas mínimas bajo cero en la mayor parte del territorio catalán.

En el conjunto de los dispositivos de la Creu Roja han participado 141 personas --102 voluntarios y 39 técnicos-- y 36 vehículos de las Unidades de Emergencia Social (UES) o de las Unidades Móviles de Salud (UMS), que han atendido personas sin hogar ofreciendo mantas térmicas, sacos de dormir y bebidas calientes.

Creu Roja también ha activado por demanda municipal la pala quitanieves para retirar el grueso de nieve entre las carreteras de Sant Martí de Tous (Barcelona) e Igualada para facilitar el acceso al Centro Humanitario y no interrumpir la actividad humana de la organización.