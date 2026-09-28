Creu Roja impulsa la 12 campaña 'GransLovers' para impulsar el voluntariado con personas mayores

Voluntaria de la Creu Roja con una persona mayor. - CREU ROJA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Creu Roja, con el apoyo económico de la Diputación de Barcelona, ha impulsado la 12 campaña 'GransLovers', con el objetivo de movilizar a los jóvenes para que se impliquen en acciones de voluntariado con personas mayores y sensibilizar sobre la importancia de programas destinados a esta etapa vital.

En el marco de este proyecto, durante 2025, un total de 716 personas mayores recibieron acompañamiento por parte de 53 voluntarios de Creu Roja que compartieron con ellas durante su tiempo, informa la entidad en un comunicado de este lunes.

Bajo el lema '¿Pasamos más tiempo juntos?', la iniciativa pone el foco en el voluntariado intergeneracional y en los beneficios que aporta tanto a mayores como a jóvenes.

La campaña se llevará a cabo en el entorno digital a finales de septiembre y se podrá seguir en la web y las redes sociales de la Creu Roja, así como en las cuentas de las asambleas locales y de la Diputación de Barcelona.

A partir de este lunes, a través de las redes sociales, se difundirán 3 vídeos de la campaña en la que personas jóvenes y "grandes protagonistas" promoverán las inscripciones del voluntariado.