Creu Roja Joventut reparte más de 3.400 juguetes a 850 niños de la provincia de Tarragona

TARRAGONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Creu Roja Joventut ha repartido en el marco de la Campaña de Juguetes 'Els seus drets en joc' un total de 3.453 juguetes a 850 niños y adolescentes de familias en riesgo de vulnerabilidad de las comarcas de la provincia de Tarragona, han informado en un comunicado este lunes.

La iniciativa ha contado con la participación de 50 personas voluntarias de la Creu Roja y, para sensibilizar sobre el valor educativo del juego, la organización ha impulsado 12 actividades de pedagogía en el Tarragonès destinadas a "destacar el derecho al juego de los niños".

La campaña de juguetes se enmarca en el proyecto 'La joguina educativa' que Creu Roja Joventut lleva a cabo durante todo el año para sensibilizar sobre el valor educativo del juego y el derecho de los niños y jóvenes a jugar.