El Cruïlla Comèdia se convierte en Festival Hilària y contará con La Calòrica y Òscar Dalmau

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Hilària, hasta ahora Cruïlla Comèdia, se celebrará en Barcelona entre el 11 y el 16 de noviembre y contará con shows como 'La Calòria vs Hilària', 'Police Squad! Òscar Dalmau homenajea Leslie Nielsen' y 'roasts' a Catalunya y a Dani de la Orden, entre otros.

Actuarán, entre otros, Asaari Bibang, Clara Ingold, Natza Farré, Marc Sarrats, Arnau Garcia, Irene Minovas, Joel Díaz, Xavi Daura, Andrés Fajngold, Indicatiu, Enzo Vizcaíno y David Martos, entre otros, informa el festival en un comunicado de este miércoles.

La programación incluye formatos como el 'roast', el monólogo standup y el visionado comentado de películas, en ubicaciones como El Molino, el Paral·lel 62 y La Paloma, en el centro y el Poble Sec de Barcelona.

Las jornadas Stand-Up Pro, destinadas a los profesionales de comedia, quieren reforzar el ámbito con muestras y encuentros que refuercen "que hay escena, mercado y, sobre todo, sector".

Los organizadores han puesto en valor el momento que vive la comedia en Barcelona, con más de 200.000 entradas vendidas durante la última temporada y más de 40.000 asistentes a micrófonos abiertos, según fuentes del sector.