Cs afirma que sólo se puede indultar si hay "arrepentimiento por hacer actos ilegales"

Asegura que el nuevo Govern "no es de tecnócratas, sino de continuismo"

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha insistido en que su formación no está pidiendo "a nadie que se arrepienta de sus ideas, sino que muestren su arrepentimiento por hacer actos ilegales para desarrollarlas", en referencia a la concesión de indultos a los presos del 1-O.

En rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, ha afirmado que una persona puede ser independentista, pero que lo que convierte a sus ideas en delictivas es "cometer actos delictivos, contrarios al ordenamiento y a los derechos y libertades" de los ciudadanos.

Ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tener presentes a los ciudadanos de Catalunya que "se sintieron absolutamente despreciados" por el Gobierno y los partidos independentistas el 6 y 7 de septiembre del 2017, cuando se celebró el pleno del Parlament en el que se aprobaron las denominadas leyes de 'desconexión'.

Ha reprochado a Sánchez que con el debate actual sobre la concesión de indultos, estos catalanes se sienten una vez más desatendidos por él, en sus palabras, y le recuerda: "No se puede erigir en una especie de 'deus ex machina', que decida quién tiene que ir a la cárcel o no", sino el Tribunal Supremo.

Por último, sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recalcado que su objetivo es "liquidar la convivencia" por lo que, a su juicio, no tiene sentido que pueda participar en la mesa de diálogo como pide ERC, ya que recuerda que está inhabilitado por sus actos políticos.

PLENO DEL MIÉRCOLES

Martín Blanco ha criticado a los nuevos consellers del Govern, que serán presentados en el pleno del Parlament de este miércoles, porque --según él-- hay mejores profesionales en Catalunya: "El Govern no será de tecnócratas como dicen, sino de continuismo en la confrontación con el resto de España".

También ha afirmado que harán una pregunta al nuevo conseller de Educación, Josep González-Cambray, para saber "si continuará con la misma dinámica opuesta a una sociedad libre" o si va a realizar cambios en la Conselleria en este sentido.