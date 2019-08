Cs no contempla coaliciones con carácter general como 'España suma' y quiere "liderar" gobiernos

449866.1.644.368.20190824100453

Critica que las reformas de PSOE y PP para facilitar investiduras buscan reforzar el "bipartidismo"

BARCELONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs en el Parlament de Catalunya y miembro de la Ejecutiva Nacional de Cs, Carlos Carrizosa, ha explicado que no le ve "sentido" a formar una coaliciones electorales con el PP bajo las siglas 'España Suma', una propuesta que impulsan los populares.

En una entrevista de Europa Press, ha defendido que Cs tiene un proyecto liberal y reformista propio, y ha criticado que algunos de los grandes problemas que tiene España son por "el inmovilismo del PP y la falta de un proyecto nacional por parte del PSOE".

"Nosotros sí tenemos un proyecto nacional y queremos liderarlo, liderarlo desde los gobiernos y, por lo tanto, yo no contemplo como miembro de Cs que entremos en políticas de pactos o coaliciones con carácter general", ha reflexionado el diputado naranja.

Carrizosa ha añadido que no se cierren a "valorar en qué consiste específicamente la propuesta que hace el señor Casado", pero ha insistido en que no le ven recorrido, tampoco en Catalunya, donde en el pasado ya se había hablado de esta cuestión.

Así, esgrime que en la comunidad catalana no hay motivos para pactar una coalición con el PP porque responsabiliza a los populares de la actual situación política --por sus pactos en el pasado con CiU-- y recuerda que están en una situación "absolutamente precaria" --por tener solo 4 diputados autonómicos--.

El dirigente naranja argumenta que en Navarra sí ha sido posible una coalición con los populares de este tipo, 'Navarra Suma', porque allí el PP sí que "inequívocamente se ha mantenido al margen de cualquier tipo de pacto con el nacionalismo radical".

"Los pactos no se deben estudiar genéricamente sino lugar por lugar", ha resumido Carrizosa, que no ve exportable 'Navarra Suma' a otros niveles, pese a que los populares ya han registrado la marca 'España Suma' para hacer extensiva la coalición de la comunidad navarra.

INVESTIDURA EN EL CONGRESO

Carrizosa también ha criticado las propuestas que han lanzado el PP y el PSOE para facilitar las investiduras y evitar situaciones de bloqueo como la actual: "Los viejos partidos están dispuestos a hacer cualquier tipo de reforma que favorezca al bipartidismo".

Cs defiende que "lo que falta en España es una capacidad de pactar entre los partidos que sí existe en otros países, donde el mapa político está más atomizado y se llega a pactos", y ha considerado que las reformas deben ir en otra línea.

Por ejemplo, el dirigente naranja hablar de "tocar la Constitución para garantizar mayor independencia del poder judicial o parar aclarar las competencias del Estado y de las comunidades", este último, un problema que considera que ha derivado en el conflicto territorial actual.

Sobre la investidura fallida, considera que el PSOE y Podemos están haciendo un 'paripé' para disimular que están de acuerdo en todo como "subir los impuestos a los españoles y en pactar con el separatismo" y el problema es el reparto de cargos, a su juicio.

Insiste en que Cs no modificará su 'no' a Sánchez aunque se tengan que repetir los comicios y afirma que, en el caso que lleguen, insistirán en la defensa de un proyecto nacional frente al independentismo, algo que "no se puede realizar con el actual 'sanchismo".

MARCOS DE QUINTO

Sobre la polémica por los comentarios sobre refugiados en Twitter en la que se ha visto envuelto el diputado de Cs en el Congreso Marcos de Quinto, Carrizosa ha rechazado entrar: "No voy a opinar porque es un tuit que personalmente decidió hacer un compañero".

Sin embargo, Carrizosa ha defendido el fichaje del exvicepresidente de Coca-Cola "por su valía y por su competencia", y también porque, asegura, es un emblema de Cs incorporar a personas de las sociedad civil que no han estado toda la vida en política.

"Nosotros llevamos a gala que haya personas --en Cs-- de la sociedad civil y no nacidos y crecidos en la política, sino trabajando y que el señor de Quinto es un buen ejemplo de ello", ha concluido.