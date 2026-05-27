El CSN avala la solicitud de montaje del almacén temporal de residuos radiactivos de Vandellòs I (Tarragona)

Archivo - Entrada principal de la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente, con condiciones y requisitos, de la solicitud presentada por Enresa, titular de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona), correspondiente a la autorización de ejecución y montaje del almacén temporal de residuos radiactivos.

La instalación se encuentra en fase de latencia desde 2005 tras la finalización de la primera de las fases de desmantelamiento, informa el CSN este miércoles en un comunicado.

Esta autorización permitirá que el titular inicie la excavación del terreno y, posteriormente, construya las estructuras del almacén temporal que albergará los residuos radiactivos resultantes del tratamiento en Francia del combustible gastado de Vandellòs I, tal y como se articula a través del Plan General de Residuos Radiactivos.

El almacén permitirá alojar los contenedores de los residuos radiactivos hasta su traslado al futuro Almacén Geológico Profundo (AGP), y este jueves está prevista la firma entre CSN y Enresa de un protocolo general de actuación entre ambas instituciones para el proyecto de este almacén.

Vandellòs I estuvo en operación entre los años 1972 y 1995, y finalizada su explotación comercial tras al incendio de 1989 se inició su desmantelamiento: en 1998 se publicó la orden por la que se autorizaba la transferencia de la titularidad a Enresa para la ejecución de las actividades de desmantelamiento de la central.