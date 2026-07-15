El Ctesc alerta de que la productividad, la vivienda y las desigualdades limitan el bienestar

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha alertado de que la productividad, la vivienda y las desigualdades limitan el bienestar de los catalanes, a pesar de que la economía catalana crece y la tasa de ocupación está cerca de su máximo.

Es la principal conclusión de la Memòria socieconòmica i laboral de Catalunya 2025, que han presentado este miércoles en rueda de prensa el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el presidente del ente, Ciriaco Hidalgo, y en la que ha estado presente el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos.

Sàmper ha subrayado que "competitividad y cohesión no son opuestos" y que mejores sueldos hacen que las empresas sean más competitivas.

Ha añadido que Catalunya vive un "momento de oportunidades de crecimiento y de grandes transformaciones", y que para aprovechar estas oportunidades es necesario que las empresas sean competitivas para que puedan crear trabajo de calidad.

Hidalgo ha dicho que los retos que tiene la economía catalana "no actúan de forma independiente, están profundamente interrelacionados".

Ha celebrado que "Catalunya continúa demostrando una notable capacidad de dinamismo económico y ocupación", pero que tiene el reto de transformar este crecimiento en más productividad, innovación y valor añadido.

FINANCIACIÓN

Hidalgo ha asegurado que Catalunya necesita "un sistema de financiación adecuado" como condición estratégica de futuro.

Ha dicho que no se puede exigir que el Govern impulse a la economía catalana "si no dispone de los recursos necesarios para hacerlo posible", y ha destacado que Catalunya necesita una nueva financiación, tanto económica como socialmente.

"Basta ya de mirar a Catalunya, su economía y su gente de forma despectiva. Catalunya, su economía y su gente están contribuyendo a la capacidad y el liderazgo económico de España. Y merecemos que la financiación acompañe a este esfuerzo inversor, a esta transformación económica", ha dicho.

PRODUCTIVIDAD

Hidalgo ha explicado que, a pesar del buen comportamiento del mercado laboral, la productividad creció "solo" un 0,2% en 2026, lo que la sitúa como uno de los principales retos de la economía catalana.

Ha añadido que se debe situar la productividad como un objetivo estratégico transversal del país y reforzar los instrumentos de apoyo a las empresas para que incorporen de forma efectiva la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías en los procesos productivos.

El presidente ha subrayado la necesidad de intensificar la transferencia de conocimiento entre el sistema de investigación y el tejido productivo, así como consolidar la reindustrialización de la economía catalana.

VIVIENDA

El ente ha situado la vivienda como uno de los grandes retos para el bienestar de la ciudadanía y la competitividad de la economía catalana, y ha explicado que el precio de la vivienda de compra aumentó un 8,3% en 2025 y ya exige 19,5 años de renta familiar disponible, mientras que el alquiler aumentó en un 2% y se mantuvo la tensión de este mercado.

Ha añadido que esta situación dificulta el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y los colectivos con menos recursos, y que también afecta a la movilidad laboral y dificulta la captación y retención de talento.

Por ello, el Ctesc ha reclamado que se impulsen medidas para incrementar la oferta de vivienda asequible, como una agilización de la promoción y la rehabilitación de viviendas.

DESIGUALDADES

La entidad ha lamentado que el buen hacer de la economía y el mercado laboral no se ha traducido en una reducción de las desigualdades sociales.

Ha lamentado que el 24,8% de la población catalana se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, cifra que aumenta hasta el 36,5% en el caso de los menores; y que la tasa de riesgo de pobreza pasó, en 2025, del 17,4% al 18,9%.

Ha añadido que la intensidad de la pobreza disminuyó en 2026, lo que podría indicar el papel de la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital.