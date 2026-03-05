El Ctesc avisa de la "indefinición" de la ley de dirección pública profesional de la Generalitat

Archivo - Cartel de la sede de CTESC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) advierte de que la ley de dirección pública profesional de la Generalitat no concreta aspectos esenciales del modelo directivo y considera que esta "indefinición" impide una aplicación inmediata de la norma, informa este jueves en un comunicado.

El órgano asesor ha realizado, a petición del conseller de la Presidencia del Govern, Albert Dalmau, un análisis del anteproyecto de ley de la Dirección pública profesional de la Administración de la Generalitat y de su sector público institucional.

El objetivo de la norma es reforzar la calidad institucional y la capacidad directiva de la Generalitat y de su sector público institucional mediante el impulso de un modelo orientado al ejercicio de la función con responsabilidad gerencial y en el desempeño de objetivos.

El Ctesc cree que el anteproyecto "no desarrolla suficientemente la figura de la dirección pública profesional y remite la definición de muchos aspectos esenciales a un futuro desarrollo reglamentario mediante el Estatuto de la dirección pública profesional".

Este hecho impide, "una aplicación inmediata de lo previsto en la norma", que considera necesaria y, por eso, pide una regulación mucho más detallada que lo permita.

El dictamen recoge que la ley no debería mezclar figuras de carácter más político-directivo, como las personas titulares de las direcciones generales, con las personas titulares de las subdirecciones generales, que actualmente son personal funcionario de carrera y ejercen funciones de mando intermedio.