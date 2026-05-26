El Ctesc considera "clave" incorporar a los migrantes para sostener la fuerza laboral en Catalunya

El presidente del CTESC, Ciriaco Hidalgo, en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) defiende que la incorporación de población migrada es "clave" para sostener la fuerza laboral en Catalunya ante los retos demográficos y socioeconómicos, ya que una de cada cinco personas en edad de trabajar en Catalunya es de origen migrado, según un informe de la entidad.

El presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo, y el conseller del Ctesc y ponente del informe, Carlos de Pablo, han presentado el estudio 'Bones pràctiques en integració laboral de les persones migrades' este martes en el Parlament de Catalunya, junto a su presidente Josep Rull.

El estudio, que tiene el objetivo de identificar aquellas actuaciones que pueden garantizar "una integración laboral digna, estable y sostenible para las personas migradas en Catalunya", señala que entre 2004 y 2024 Catalunya ha incorporado 1.181.298 personas nacidas en el extranjero.

Así, en 2024 el 18% de la población residente tenía nacionalidad extranjera y el 23,8% había nacido en el extranjero.

Además, recoge que actualmente Catalunya cuenta con 1.168.550 personas de nacionalidad extranjera en edad de trabajar, cifra que representa más de una quinta parte del total (el 21,8%), y que supone un aumento del 124,2% en los últimos 20 años.

Para el Ctesc, estos datos reflejan un "cambio estructural en la composición demográfica y laboral del país y evidencian que la población migrada es ya parte de la estructura social y económica" de Catalunya.

Por eso, señala que mejorar la integración laboral de la población migrada es "clave para reforzar la cohesión y responder a las necesidades laborales del futuro inmediato", y apuesta por reforzar la acogida, la lengua, la orientación laboral y la acreditación de competencias para acelerar esta integración.

En este sentido, Hidalgo ha puesto énfasis en unas políticas públicas "sólidas, coherentes y con una mirada a largo plazo" y ha afirmado que las entidades no se pueden gobernar sólo a partir de relatos, sino que son necesarios diagnósticos rigurosos.

RELEVO GENERACIONAL

De Pablo ha argumentado que la población española de 30 a 49 años se ha reducido en más de 220.601 personas en las últimas dos décadas, mientras que la población extranjera de esa misma franja ha crecido en más de 374.137.

Esta compensación no se ha producido entre la población más joven: entre las personas menores de 30 años, el incremento de población extranjera (+108.822 personas) no ha compensado la reducción de población española (-168.865), lo que evidencia las "dificultades de relevo generacional".

Hidalgo ha considerado que Catalunya, como el resto de Europa, afronta un escenario marcado por el descenso de la natalidad y un proceso de envejecimiento progresivo de la población, que se intensificará con la jubilación de las generaciones del 'baby boom': "Estas dinámicas tensionan nuestro mercado de trabajo, la economía, y de forma muy significativa el conjunto del estado de bienestar".

"Las migraciones se convierten en una variable clave para el presente y el futuro de nuestro país", ha añadido.

POR SECTORES

El estudio destaca que las personas migradas tienen una participación esencial en sectores como la construcción o la agricultura, y en determinados empleos en el ámbito de los servicios, como los cuidados.

En el sector agrícola, las personas extranjeras representan al 32,4% de las personas ocupadas y también tienen presencia superior a la media en la construcción, donde la población foránea concentra al 22,7% de las personas empleadas.

Además, las personas de nacionalidad africana tienen una integración más vulnerable, con peores indicadores de actividad y empleo y, en especial, con una tasa de paro muy elevada (28,4%).

Las personas procedentes de Asia y Oceanía, en cambio, destacan por una incidencia elevada del trabajo autónomo, puesto que el 30,5% trabaja por cuenta propia, un dato que prácticamente duplica la media.

Por eso, el Ctesc destaca la necesidad de adaptar las políticas a los diferentes perfiles profesionales, trayectorias laborales y situaciones administrativas de la población migrada.

También pide que las medidas que se adopten en este ámbito sean más ajustadas a la diversidad de realidades existentes dentro de la misma población migrada y evitar aproximaciones homogéneas a situaciones muy diversas.

CONDICIONES LABORALES

Según el estudio, pese a registrar tasas de actividad similares a las de la población española (del 76,1% en el caso de las personas extranjeras y del 77,1% entre las españolas), las personas migradas presentan tasas de empleo inferiores y niveles de paro más elevados.

La tasa de empleo se sitúa en el 65,6%, frente al 73,1% de la población española, mientras que la tasa de paro alcanza el 13,9%, casi el doble que la de las personas españolas, que es del 7,7%.

Por otro lado, el salario bruto anual de las personas extranjeras es un 22,3% inferior al de las españolas, es decir, casi 7.000 euros brutos menos anuales de media, y la temporalidad es superior entre la población extranjera (15,8%) que entre la española (11,4%).

El informe constata, asimismo, que las mujeres migradas presentan una incidencia especialmente elevada de salarios bajos y empleos menos calificados.

RECOMENDACIONES

El estudio recoge la revisión de 110 prácticas demostradas eficaces, aportaciones de personas expertas y 85 recomendaciones consensuadas por las organizaciones empresariales, sindicales, entidades del tercer sector y expertos del Consell para reforzar la integración laboral y social de la población migrada.

Según el Ctesc, las experiencias con mejores resultados son las que combinan aprendizaje de las lenguas, orientación laboral, acreditación profesional y acompañamiento personalizado.

En este sentido, la entidad recomienda reforzar la acreditación de competencias profesionales; agilizar los procesos vinculados a la homologación de títulos; impulsar itinerarios personalizados de orientación e inserción laboral; y reforzar la coordinación entre administraciones, empresas, servicios públicos de empleo y entidades sociales.

APRENDER CATALÁN

También el aprendizaje lingüístico como parte esencial de los procesos de acogida e integración laboral, ya que para Hidalgo la cohesión social también se construye a partir de los elementos compartidos, como la lengua propia de Catalunya: "Es uno de los principales factores de encuentro, cohesión y vertebración social".

Por eso, ha defendido que es una "apuesta de futuro" preservar su uso y, a la vez, facilitar a las nuevas personas que llegan al país que puedan aprenderla y hacerla suya.

JOSEP RULL

Rull ha valorado que la integración laboral de las personas migradas es, sin duda, un tema que está en la agenda y que reclama la atención tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones, de la sociedad civil y de las empresas: "Nos jugamos la viabilidad y el futuro de Catalunya como nación viable y cohesionada."

Además, ha asegurado que el debate en torno a este informe parte de un terreno de juego "profundamente asediado y golpeado por discursos deshumanizadores", lo que les obliga a ser extraordinariamente firmes y audaces.

"Los diputados debemos ser capaces de estar más atentos que nunca a cuáles son las grandes palancas que están moviendo el mundo, o al menos que mueven Europa", ha defendido, como un reto demográfico con natalidades muy bajas y la revolución tecnológica, entre otras.