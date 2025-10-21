El Ctesc reclama más residencias para personas mayores y viviendas con servicios compartidos

Archivo - Varias personas en un parque de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Reclama un plan específico para la detección situaciones de soledad social no deseada

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha elaborado, a iniciativa propia, un nuevo dictamen sobre la Proposición de ley de la gente mayor de Catalunya en el que reclama un plan de construcción de centros residenciales y la promoción de vivienda para personas mayores, con servicios compartidos y proyectos de cesión de uso de la vivienda.

También reclama incorporar medidas para garantizar el envejecimiento en el propio domicilio, facilitar la adaptación y la supresión de barreras arquitectónicas en los hogares, facilitar servicios de soporte y cuidado en el hogar, o incorporar el servicio de teleasistencia, informa este organismo consultivo en un comunicado este martes.

En el dictamen el CTESC expone que la atención a las personas mayores "debería llevarse a cabo en razón de su grado de fragilidad o dependencia o de la disminución o pérdida de su nivel de autonomía de la voluntad" y, complementariamente, propone valorar si la edad de 65 años debe ser considerada como la frontera que delimita la inclusión en este colectivo, que para el Ctesc debería denominarse "personas mayores" en lugar de "mayores".

MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO ASISTENCIAL

Por otra parte, este órgano consultivo apuesta por adoptar "una concepción dinámica y de futuro que vaya más allá del ámbito asistencial y entienda la longevidad como una cuestión estructural de las sociedades".

Esto implica aspectos como prever medidas transversales, respetar la diversidad, tener en cuenta la perspectiva intergeneracional y de género y evaluar el impacto normativo para prevenir cualquier forma de edadismo.

Para el CTESC es necesario elaborar un plan específico y transversal para la detección de las personas mayores que viven en situación de soledad social y/o emocional no querida en el que, además de la Administración, participen los agentes sociales y la red de entidades de provisión de los servicios.

MALTRATO

Ctesc apuesta por desplegar protocolos de actuación para conocer, prevenir y dar respuesta a las situaciones de maltrato, e implementar campañas de sensibilización social.

"Catalunya dispone de una estructura de prestación de servicios sociales en la que conviven operadores sociales y mercantiles", indica el informe, por lo que la entidad reclama que todas las personas que forman parte de este colectivo puedan optar, en igualdad de condiciones, a los mecanismos de provisión de servicios, como conciertos, subvenciones y licitaciones públicas.

Cree necesario revisar periódicamente los costes reales de los servicios vinculados a conciertos y subvenciones, además de actualizar anualmente los módulos económicos de la cartera de servicios de acuerdo con el índice de precios y el coste real del servicio.

IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO

Para el Consell es importante que la Generalitat priorice la creación de plataformas de servicios para la atención a la dependencia integradas en el territorio, en colaboración con administraciones locales, empresas y entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.

En cuanto al modelo residencial y de cuidados, el dictamen recoge que deben priorizarse los servicios de atención domiciliaria; distinguir entre cuidados formales e informales en lo que se refiere al papel de las familias y de las personas cuidadoras, y consolidar un modelo de residencias en el sistema público, prioritariamente, de pequeña y mediana capacidad.

También recomienda que la Cartera de Servicios Sociales incluya programas de respiro familiar y soporte psicológico, formativo y económico a personas cuidadoras.