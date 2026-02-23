Cuatro detenidos en Lleida por robar y vender objetos en Internet

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS - Archivo

LLEIDA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 11 y el 16 de febrero a tres hombres y una mujer de entre 22 y 35 años que formaban parte de un grupo criminal que se dedicaba a vender los objetos que ellos mismos robaban a través de Internet, según han informado este lunes a través de un comunicado.

El primero de los robos de este grupo criminal fue a principios de 2024, cuando los propietarios de una explotación agrícola de Arbeca (Lleida) denunciaron que habían forzado la puerta del almacén y robado una motocicleta y herramientas.

Tres meses después, agentes de la comisaría de Lleida detectaron que habían forzado la puerta y habían sustraído cuadros eléctricos y lámparas de led de una nave industrial en la que unos días antes los Mossos habían desmantelado una plantación de marihuana.

También, en agosto, un hombre de Arbeca (Lleida) denunció que habían entrado a robar en su casa y que le habían sustraído herramientas, joyas y 800 euros en metálico, además de otro robo, en este caso de un coche, que apareció quemado unos días después en Franqueses del Vallès (Barcelona), y uno último, días después, de una furgoneta.

Los investigadores detectaron que muchos de los objetos robados estaban puestos a la venta en plataformas de compraventa de objetos de segunda mano de Internet, por lo que, una vez finalizada la investigación, en colaboración con agentes de la comisaría de Caldes de Montbui (Barcelona), los cuatro miembros de la fueron detenidos.