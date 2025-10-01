Cuatro detenidos y una plantación de marihuana desmantelada en Fogars de la Selva (Girona)

GIRONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 25 de septiembre a tres hombres y a una mujer de entre 28 y 63 años por presunto delito contra la salud pública al desmantelar una plantación de marihuana en Fogars de la Selva (Girona) con unas 600 plantas decomisadas, informan en un comunicado este miércoles.

El pasado 25 de septiembre, junto con la Policía Local de Tordera (Girona), los mossos pararon un vehículo que transportaba marihuana y detuvieron al conductor, y tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación en una masía.

Fue al día siguiente cuando la policía catalana llevó a cabo la entrada y registro, donde localizaron 180 plantas de marihuana en un cultivo exterior, 420 en uno interior y una habitación con 400 esquejes, así como 53 kilos de cogollos, 89 gramos de speed, 22 de hachís y un arma; finalmente, los detenidos pasaron a disposición judicial el 28 de septiembre.