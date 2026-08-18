Cuatro heridos, uno crítico, por inhalar humo en una nave de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona)

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TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido y trasladado al hospital a cuatro personas afectadas por una intoxicación de CO2 en una nave de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), una de ellas en estado crítico, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este martes.

Se trata de cuatro hombres: uno de ellos, el que se encuentra en estado crítico, y dos en estado menos grave han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi, en Barcelona, mientras que el cuarto, también menos grave, ha sido trasladado al Hospital del Vendrell (Tarragona).

Los Bombers de la Generalitat han señalado en un apunte en la misma red social que recibieron el aviso a las 10.10 horas de este martes y que el incidente podría haberse originado por una mala combustión en un generador.

En el lugar de los hechos, al que han acudido con una dotación, los bomberos han hallado a dos personas en el exterior de la nave y han tenido que rescatar de urgencia a otras dos, que permanecían en el interior.

Los bomberos han comprobado que no había más personas y han procedido a ventilar la nave de forma forzosa con un elecroventilador hasta que las mediciones den valores normales.