Las cuencas internas de Catalunya aumentan 3,8 puntos sus reservas y se encuentran al 96,9%

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran este martes al 96,9% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 93,1%, aumentando 3,8 puntos en una semana, después de las lluvias registradas los últimos días.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 657,5 hectómetros cúbicos, cuando el pasado martes tenían 631,7.

El embalse de Darnius Boadella está al 96,4% de su capacidad (el pasado martes estaba en 92,2%); el de Sau, al 92,2% (frente al 88,1% de la semana pasada); Susqueda, al 100,9% (frente al 94,7%); La Baells, al 97,7% (frente al 97,9%) y La Llosa del Cavall, al 100,8% (frente al 100,6%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 93,8% (el pasado martes estaba al 92,3%); Foix, al 98,4% (frente al 81,6%); Siurana, al 66,1% (51,1% el martes) y Riudecanyes, al 100% (frente al 99,1%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 97,6% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 94,1%, creciendo 3,5 puntos en una semana.