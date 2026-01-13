Las cuencas internas de Catalunya siguen aumentando sus reservas y se encuentran al 86%

Archivo - El pantano de Sau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran al 86% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 85,5%, aumentando 0,5 puntos en una semana.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 583,6 hectómetros cúbicos, cuando la semana pasada tenían 580,4.

El embalse de Darnius Boadella está al 85,1% de su capacidad (84,1% el pasado martes); el de Sau, al 84,6% (frente al 81%); Susqueda, al 95% (frente al 96,9%); La Baells, al 83% (igual que la semana pasada, que también estaba al 83%) y La Llosa del Cavall, al 81,9% (frente al 81,6%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 83,1% (la semana pasada estaba al 82,9%); Foix, al 82,5% (frente al 84,7%); Siurana, al 17,9% (17,7% el pasado martes) y Riudecanyes, al 53,1% (frente al 51,7%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 87,8% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 87,4%, aumentando 0,4 puntos en una semana.