Cuerpo afirma que el nuevo fondo soberano tendrá "un foco especial en la vivienda"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el nuevo fondo soberano 'España Crece' tendrá "un foco especial en la vivienda".

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, Cuerpo ha destacado que la presentación del proyecto en el marco del Foro de Davos ha tenido una respuesta "muy positiva"

Así, ha concretado algunas de las finalidades de este fondo en materia de vivienda: "Cubrir la necesidad de oferta de vivienda y oferta para alquilar, es decir, construcción para alquiler, para que seamos capaces de, cuanto antes, levantar suficiente vivienda también para contribuir al acceso asequible en nuestro país", ha explicado.

"La construcción para alquilar es uno de los grandes objetivos", ha añadido, y ha dicho que se trata de cerrar la brecha en el ámbito de la oferta, textualmente.

Sobre la puesta en marcha de este fondo afirma que están en "las ultimas fases" y esperan que pueda estar operativo a partir del segundo trimestre de este año.

Además, ha explicado a quién irán destinadas las ayudas de este fondo: "Va a ir tanto a grandes proyectos estratégicos como a desarrollo de nuestro sistema de startups", ha asegurado.

ESTADOS UNIDOS

Preguntado por la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos ha definido como positivas las noticias de esta última semana y dice que la actuación "unida y firme" de los países de la UE en defensa de Dinamarca y Groenlandia, a su parecer, ha surtido efecto.

Sobre las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a diversos países europeos ha sostenido que este ha sido "un momento de epifanía" para la UE porque, dice, los países se deben mantener unidos y firmes contra las amenazas, textualmente.

Sobre las críticas de Trump a España por la inversión en defensa ha expuesto que "España tiene ahora mismo un gasto en materia de defensa por encima de 34.000 millones de euros" y que este gasto, según él, sirve para cubrir las obligaciones en el marco de la OTAN

MERCOSUR

Sobre el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ha dicho que es positivo para la economía europea y española: "Por cada mes que retrasamos la implementación de Mercosur, el coste, en términos de PIB, perdido para la Unión Europea está por encima de los 4.000 millones", ha señalado.

En esta línea, ha defendido que "el sector primario está protegido en este acuerdo, tanto en materia de controles en frontera como en materia también de acceso de productos en sectores que puedan ser más sensibles".

SISTEMA FERROVIARIO

Preguntado por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha dicho que se están analizando las causas y que habrá tiempo de hablar de cifras de inversión, aunque, según él, la inversión actual "está muy por encima de lo que se venía haciendo antes del año 2018".

Sobre Rodalies ha dicho que la situación es de "colaboración total" entre administraciones y que se está haciendo un esfuerzo conjunto para reforzar la red lo que, dice, espera que noten los usuarios.