Cuevillas (Junts) oficializa su candidatura para ser el alcaldable en Barcelona

Archivo - El abogado de Carles Puigdemont y candidato de Junts per Catalunya por Girona, Jaume Alonso-Cuevillas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha oficializado que presentará su candidatura para ser el alcaldable de Junts en Barcelona a falta de un año para las elecciones municipales.

Lo ha explicado en un apunte en X recogido por Europa Press, en el que ha explicado que ha decidido dar el paso "después de pensarlo mucho, de escuchar a mucha gente y compartir muchas conversaciones".

"Lo hago con ilusión, con sentido de responsabilidad y con la convicción de que Barcelona merece volver a creer en sí misma", ha subrayado.

Cuevillas deberá competir en un posible proceso de primarias con el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada Glòria Freixa, y la diputada en el Congreso Pilar Calvo.

Junts activó el lunes el proceso de elección del alcaldable con la constitución de la Comisión Municipal Territorial (CMT), el órgano que se encargará de pilotar el proceso, y este jueves termina el plazo de presentación de candidaturas.