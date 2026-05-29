Cuida 2026 reúne a más de 1.300 profesionales de la atención a mayores en L'Hospitalet (Barcelona)

Una de las conferencias de Cuida 2026. - CUIDA

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El congreso Cuida 2026 ha reunido este miércoles y jueves a más de 1.300 profesionales de la atención y el cuidado de personas mayores en La Farga de L'Hospitalet, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

A lo largo del evento, organizado por Fundación FiraGran, se han abordado cuestiones como la transformación de los modelos de cuidados de larga duración, la dificultad para atraer y retener talento profesional, el desgaste "físico y emocional" de los equipos o la integración social y sanitaria, informan los organizadores en un comunicado de este viernes.

Los participantes han insistido, a lo largo de las varias sesiones del congreso, en que la transformación del sistema de cuidados "ya no es una opción de futuro, sino una necesidad inmediata".