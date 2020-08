Cunillera: Iceta es el candidato del PSC a las elecciones e Illa "hará grandes cosas en política"

Prefiere aprobar los PGE con la mayoría de la investidura y cree estar en "precampaña" no ayuda a convocar la mesa de diálogo

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, ha dejado claro este miércoles que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, es el candidato del partido a las elecciones catalanas y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "hará grandes cosas en política, donde quiera él".

"El ministro Illa vale mucho, está dando un resultado espléndido. En el futuro podrá ser lo que quiera, pero en este momento el candidato que tiene el PSC es Miquel Iceta. Es un buenísimo candidato, es un buen parlamentario, con sentido común y tiene un aguante tremendo", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), prefiere tirarlos adelante con la mayoría que permitió la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y trabajan a partir de aquí, pero ha añadido: "¿Si algunos no quieren estar, nos tendremos que buscar la vida, no?"

Según Cunillera, se necesitan unos presupuestos "de izquierda que sean útiles a los ciudadanos", por lo que considera que será responsabilidad de los socialistas y de los que no quieran negociarlos si se no se aprueban.

Tras defender que desde que gobierna Sánchez ha habido diálogo con la Generalitat, ha avisado de que estar en "precampaña" en Catalunya no ayuda a que se convoque la mesa de diálogo entre gobiernos, y tampoco que se pongan, a su juicio, nuevas condiciones para sentarse a hablar.

"El Gobierno quiere sentarse y hablar, pero ¿poner condiciones para que haya esta mesa de diálogo ayuda? Seguramente no", ha sostenido la delegada del Gobierno en Catalunya.

También ha asegurado que no entenderían que el presidente de la Genearlitat, Quim Torra, no asistiera a la Conferencia de Presidentes sobre el inicio del curso escolar: "No es comprensible que no vayas a decir la tuya. No se puede renunciar a estas cosas".

DEFENSORA DE "VALORES REPUBLICANOS"

En relación a la salida del rey emérito de España, Cunillera ha reiterado que es una cuestión que compete a la Casa Real, y se ha definido como "una defensora de los valores republicanos, la libertad, la igualdad y la fraternidad".

"Los que representen y lleven a cabo estos valores también los respetaré", ha aseverado Cunillera, que ve compatible estos valores con la Constitución.

Después de que el presidente del PP, Pablo Casasdo, cesara a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz, la delegada del Gobierno ha mostrado su escepticismo de que este partido haga un giro al centro: "Siempre están haciendo el giro al centro, es el enésimo giro al centro. A ver si es el definitivo".