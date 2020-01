Cunillera lamenta el asesinato de una mujer en Sant Joan Despí (Barcelona)

Publicado 28/01/2020 12:58:49 CET

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha lamentado este martes la muerte de una mujer en Sant Joan Despí (Barcelona), por el que se ha detenido a su pareja por presuntamente matarla, y está pendiente de confirmarse como un crimen machista: "Nunca olvidemos que esa lacra de la violencia de género y la violencia machista sigue excesivamente presente en nuestra vida".

Durante su intervención en el acto de inauguración en Barcelona de la exposición que conmemora el 75 aniversario del DNI, Cunillera ha dicho a los asistentes: "Quiero expresar mi compromiso y sentir que ustedes comparten conmigo el compromiso de la lucha efectiva y radical contra esta violencia".

"Tenemos que conjurarnos todos para que esto no vuelva a pasar", y ha añadido que no puede ser que en el siglo XXI no se pueda evitar que mueran más mujeres.