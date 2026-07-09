La CUP y Comunistes de Catalunya acuerdan impulsar en Barcelona una candidatura a las municipales

Archivo - Varias personas caminan delante del edificio del Ayuntamiento de Barcelona, a 1 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La Casa de la Ciudad de Barcelona, que es el edificio y sede del Ayuntamiento de Barcelona, se encuentra en el c - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CUP y Comunistes de Catalunya han acordado impulsar en Barcelona una candidatura "amplia de unidad popular" para presentarse conjuntamente a las elecciones municipales de 2027.

En un comunicado conjunto este jueves, ambas organizaciones han explicado que han firmado un acuerdo político y estratégico y han convocado este sábado, junto con otras entidades y personas a título individual, una primera Assemblea Popular Municipalista, un espacio de escucha y participación de los espacios sociales de la ciudad.

Tienen previsto presentar públicamente después del verano el nombre y las personas que encabezarán la lista de una candidatura "con visión amplia, anticapitalista, soberanista e independentista".