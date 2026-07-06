La CUP exige un "cambio profundo" en política forestal y gestionar desde la prevención

El secretario general de la CUP, Non Casadevall - CUP

Reclaman "transparencia absoluta" sobre el origen del incendio de la Bisbal (Girona) GIRONA, 6 (EUROPA PRESS)

La CUP ha exigido este lunes un "cambio profundo" en la política forestal y dejar de gestionar los incendios desde el punto de vista de la extinción y poner el foco en las tareas de prevención, informa en un comunicado este lunes.

Así lo ha expresado el partido en una rueda de prensa en la Bisbal d'Empordà (Girona), tras el incendio originado en este municipio el pasado viernes, en la que han participado el secretario general del partido, Non Casadevall, y el diputado en el Parlament Dani Cornellà.

Han sostenido que este incendio era "evitable" y es consecuencia del abandono y la falta de gestión forestal, por lo que Casadevall ha reivindicado la necesidad de reforzar a los agricultores y la ganadería extensiva, impulsar una gestión forestal activa y garantizar un "futuro viable" para el mundo rural.

"No podemos continuar lamentándonos cada verano mientras mantenemos intactas las políticas que hacen posibles estos grandes incendios", ha expresado.

ORIGEN DEL INCENDIO

Por su parte, Cornellà ha exigido "transparencia absoluta" sobre el origen del incendio y las responsabilidades políticas vinculadas a los trabajos que se llevaban a cabo en la carretera GI-660.

Ha afirmado que no se puede responsabilizar a un trabajador que realizaba tareas en unas obras adjudicadas por la Generalitat y reclama saber "quién autorizó" estos trabajos y qué control ejerció el Govern.

El partido también ha criticado que el Govern ha querido transmitir una "falsa imagen de normalidad y control" con este incendio y han pedido más recursos para los bomberos y el reconocimiento a los bomberos voluntarios.