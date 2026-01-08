La CUP lamenta que en el pacto de financiación "no hay ninguna garantía de más soberanía"

Archivo - La portavoz de la CUP, Su Moreno, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha trasladado las serias dudas que su formación tiene respecto al acuerdo sobre la financiación autonómica acordado entre el Gobierno y ERC, y ha asegurado que en el mismo "no hay ninguna garantía de más soberanía" para Catalunya.

En declaraciones difundidas por la formación este jueves, afirman que el acuerdo puede suponer más recursos para Catalunya, pero que no cuestiona el modelo económico catalán y que además no resuelve "ninguno de los problemas estructurales" actuales.

"Hace demasiado tiempo que oímos hablar de lluvias de millones mientras continuamos con barracones en las escuelas, conciertos educativos y sanitarios intactos, un mercado de vivienda desbocado y una lengua en situación de emergencia", ha lamentado.

Ha añadido que, a pesar de que se compromete, según lo anunciado por ERC, a que Catalunya contará con 4.700 millones de euros más anuales, "en ningún caso se explica ni el destino concreto ni cómo afectará a las condiciones materiales de vida" de la mayoría de los catalanes.

Por todo ello, ha reclamado a ERC "abandonar la política de renuncias" que considera que está practicando y a apostar por avanzar hacia la plena soberanía de Catalunya, en sus palabras.