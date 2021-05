La CUP llama al Govern "alinear desobediencias" para garantizar el derecho a la vivienda

Lamenta que la paridad del nuevo Govern "solo se exprese en forma numérica"

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha llamado al Govern a "alinear desobediencias" y explorar mecanismos que combinen la acción institucional y la de la calle para garantizar el derecho a la vivienda en Catalunya, tras el desahucio del bloque Llavors de la calle Lleida de Barcelona este martes por la mañana.

"Si hay que desobedecer, se desobedece", ha asegurado Estrada en rueda de prensa, donde ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) haya tumbado alguna iniciativa aprobada por el Parlament en favor del derecho a la vivienda y que el Gobierno central no legisle en este sentido.

"El Estado no solo no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda, sino que es incapaz de permitir que otros lo podamos hacer. Ni hace ni deja hacer", ha censurado la diputada anticapitalista, que ha pedido que los desahucios se traten como un problema de emergencia habitacional y no de orden público.

La diputada 'cupaire' también ha asegurado que este martes ha habido un "despliegue desproporcionado" de los Mossos d'Esquadra, que han enviado a la Brigada Móvil (Brimo), y han acusado al cuerpo policial de trabajar en connivencia y codo con codo con la empresa 'Desokupa', que ha calificado de mafia y de paramilitar.

Preguntada por si sabía que la Brimo ha actuado por requerimiento judicial, Estrada ha respondido que son conscientes de que ha sido así, pero ha insistido en que se trata de un problema social: "No tiene sentido que no nos confrontemos. Pensamos que hay que ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora".

EXPROPIACIÓN

Ha propuesto que se utilicen los "miles de pisos vacíos, desocupados en las ciudades" que son propiedad de bancos y fondos de inversión para alquileres sociales, y ha apuntado que deberían expropiarse.

Sobre si confían en que el nuevo Govern cumplirá lo acordado entre ERC y la CUP en materia de desahucios, la diputada ha dicho que no les queda otra que creer que así será y ha exigido al Govern que lo implemente, ya que considera que ya llevan tres meses de negociaciones a los que se suman cuatro años "de parálisis y retrocesos".

"Es evidente que el nuevo Govern no está en funcionamiento, pero eso no puede ser excusa", ha asegurado la diputada anticapitalista, que ha subrayado que cuando el Ejecutivo comience a funcionar la CUP lo fiscalizará desde el minuto uno, y ha pedido que las declaraciones de buenas intenciones de la investidura se traduzcan en hechos.

CRÍTICA A JAUME GIRÓ

Estrada ha celebrado que el nuevo Ejecutivo catalán sea paritario, pero ha lamentado "que solo se exprese en forma numérica", y ha criticado que tanto los cargos de presidente y vicepresidente y las Consellerias con más presupuestos estén en manos de hombres.

También ha explicado que les inquieta que el futuro conseller de Economía "tenga la trayectoria que tiene, al frente de la Caixa y Repsol", en referencia a Jaume Giró, y que la próxima consellera de Justicia --en referencia a Lourdes Cuiró-- impulsase la ley de desahucios exprés en el Congreso, junto con PP, Cs y PSOE, según Estrada.