La CUP pedirá en el DPG que el Parlament exija "competencias plenas" en materia de vivienda

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha explicado que su formación pedirá en el Debate de Política General (DPG), que empieza este martes con la intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el Parlament exija al Gobierno "competencias plenas" en materia de vivienda.

En una rueda de prensa desde la Cámara catalana este martes ha defendido que un parlamento debe ser "soberano de forma plena" para decidir sobre aquello que le ha encomendado la gente, algo que, dice, no pasa en el Parlament puesto que diversas leyes sobre vivienda y energía, entre otros temas, han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional.

Vega ha abogado porque exista una ley de arrendamientos urbana catalana que "realmente proteja a las personas" y con la que se pueda prohibir la especulación y recuperar los pisos en manos de grandes tenedores.

Ha asegurado que no entienden el "silencio de muchos políticos catalanes" ante casos como el de Olga, una vecina de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que, afirma, se suicidó después de un desahucio, y espera que el DPG sirva para decidir si Catalunya avanza o no para que la vivienda sea un derecho.

Ha dicho que nos encontramos en un momento de "pura hipocresía" del PSOE cuando habla de que si la vivienda no está garantizada como derecho es porque la Comunidad de Madrid no la aplica porque, apunta, en Catalunya se ha avanzado más a este respecto que desde el Gobierno.

"Si se quieren excusar con que el PP no quiere desarrollar las leyes con nosotros no hay excusa", ha advertido, y ha señalado que se debe poder incidir sobre el tanteo y retracto y adquirir pisos desde el ámbito público a un precio que no sea el de mercado.

DECRETO DE VIVIENDA

Acerca del decreto de las medidas en materia de vivienda que aprobará este martes el Consejo de Ministros ha valorado que está muy bien y es de "puro sentido común" que incluya la prohibición de desahucios, aunque ha apuntado que en otros ámbitos el resultado no es el esperado.

Así, ha puesto el foco en la defensa de los contratos de alquiler indefinidos, un tema con el que cree que los partidos de derecha están haciendo demagogia, pero que, dice, lo que aportarían sería seguridad a los inquilinos, y ha añadido que otras cuestiones, como el alquiler de temporada y habitaciones, ya han sido reguladas por el Parlament, pero el problema es que se está "incumpliendo la ley".

También se ha referido a las palabras del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien dijo este lunes que una situación como la de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid, no se podría dar en Barcelona: "Esto es verdad y es mentira", ha dicho Vega, que ha apuntado que en Barcelona sí ha habido desahucios de personas mayores.

"Y verdad porque precisamente en este país y en esta ciudad es prácticamente imposible que alguien viva 50 años ya en el mismo piso de alquiler", ha precisado.

OTRAS PROPUESTAS EN EL DPG

También ha explicado que en materia de vivienda la CUP pedirá en el DPG que se aplique la lectura de las zonas tensionadas que ellos aportaban en su ley contra la compra especulativa, por lo que proponen que se use la veguería como área delimitada porque, de esta manera, se observa que "Catalunya entera, de norte a sur y de este a oeste tiene un problema con la vivienda y todas se consideran zonas tensionadas".

Por otra parte, ha dicho que también llevarán al debate propuestas relacionadas con la ecología, la defensa del catalán y la educación.