La CUP pide aumentar los fondos de educación hasta el 4% del Presupuesto catalán

Carles Riera (CUP) en rueda de prensa sobre educación dentro de la campaña 'Que no ens robin la vida'.

Carles Riera (CUP) en rueda de prensa sobre educación dentro de la campaña 'Que no ens robin la vida'. - CUP

Quiere una reducción de ratios "estructural" independientemente de la pandemia

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha exigido este miércoles incrementar el presupuesto de educación hasta que represente al menos el 4% de los Presupuestos catalanes: "Es una condición imprescindible para poder hacer frente a las exigencias que afrontará el inicio del próximo curso".

"Debe permitir que la reducción de ratios se convierta en estructural y definitiva, independientemente de la situación sanitaria", fijando 15 alumnos por aula al margen de las ratios que se establezcan por la pandemia, ha dicho en rueda de prensa ante la Conselleria de Educación de la Generalitat junto a representantes de la comunidad educativa.

Riera ha advertido de que el sistema educativo catalán requiere cambios estructurales: "Si ya eran necesarios antes de la pandemia, después de años de recortes y de desmantelamiento de la educación pública, ahora los cambios estructurales se hacen urgentes e imprescindibles", por lo que ha apostado por impulsar una reforma global de la educación en Catalunya.

Quiere que esta reforma combata la segregación escolar para lograr una escuela verdaderamente inclusiva; democratice la educación, tanto dentro de los centros escolares como en su relación con la Conselleria, y aumente "radicalmente" los recursos, ha explicado Riera en un acto enmarcado en la campaña de la CUP 'Que no ens robin la vida' --'Que no nos roben la vida'--.

CRÍTICAS DEL SECTOR

Desde el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), Cristina Cambó ha dicho que el coronavirus ha agraviado las desigualdades, pero "no las ha generado y no ha recortado ningún derecho educativo, sino que ha sido el Departamento el que no ha estado a la altura", y ha acusado a su titular, Josep Bargalló, de haber reabierto escuelas a espaldas a la comunidad educativa.

El representante de la Mesa de l'Educació Pública d'Adults de Catalunya Josep Lluís del Alcázar ha sostenido que la educación para adultos siempre ha estado invisibilizada y abandonada, y que la situación ha empeorado con la pandemia, especialmente para los internos centros penitenciarios, que se tratan como algo "de segunda categoría", ha dicho.

Enric Mieza (Defensem la FP) ha cargado contra la reforma de la Formación Profesional (FP) que se promueve desde el Govern, cuando "debería ocuparse de lo importante y urgente, como la vuelta a las aulas", y ha pedido el cese del director general de FP, Joan Lluís Espinós, por esta reforma, que llevarán al Síndic de Greuges si no se retira, ha advertido.