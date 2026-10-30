La CUP pide la comparecencia de Parlon en el Parlament por actuaciones de Mossos respecto a menores

Archivo - El diputado de la CUP Xavier Pellicer durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha registrado una petición de comparecencia de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para que informe en el Parlament sobre la publicación del vídeo de la detención de un menor; el operativo policial en Vic (Barcelona) el 29 de octubre, y "la misiva enviada a diversas escuelas pidiendo informaciones sobre alumnos".

En el documento registrado en la Cámara catalana consultado por Europa Press este viernes, la CUP también exige a Parlon que dé explicaciones sobre "las actuaciones y la política comunicativa" de la Conselleria a raíz de la convocatoria fantasma de 'Blocus'.

El grupo parlamentario ha criticado que, con dispositivos policiales como el de este jueves en Vic en una manifestación estudiantil, se "está creando un clima de miedo y de caza de brujas contra los niños y los adolescentes".

COMPARECENCIA DE MOSSOS

La CUP también ha pedido que comparezcan ante el Parlament el director de los Mossos d'Esquadra, Ferran López; del responsable de comunicación del cuerpo policial, Carles Vallès, y del agente que firma "la misiva enviada a un mínimo de catorce equipamientos educativos públicos y privados" con motivo de la manifestación estudiantil.

Los anticapitalistas también creen que se está ejerciendo "una evidente obstrucción al derecho a la movilización social, juvenil y estudiantil".

BATERÍA DE PREGUNTAS PARA PARLON

Además de las peticiones de comparecencia, la CUP ha registrado también una batería de preguntas en las que pregunta a la consellera si cree "que es éticamente correcto publicar vídeos de detenciones de menores aunque sea sin estar pixeladas" y si considera que la política comunicativa de Interior respecto a esta cuestión es respetuosa con los derechos de los menores.

Asimismo, piden que Parlon detalle si cree que la "elevada presencia policial en una manifestación estudiantil el jueves 29 en Vic o la publicación de vídeos en las redes sociales tienen afectaciones al derecho a la manifestación y pueden fomentar un clima de caza de brujas, de miedo y de desmovilización".

También le preguntan si cree que enviar misivas reclamando información de menores a las escuelas respeta la ley de protección de datos y los derechos de los menores, y piden saber "cuál es el trato que se ha hecho de los datos de menores".

La CUP ha solicitado una copia de "las misivas enviadas a los centros educativos" que ha publicado 'La Directa'; un informe jurídico respecto a la ley de protección de datos que permite ese envío de información; un informe sobre las bases de datos y trato de información que dispone la Conselleria de Interior, y un informe sobre los canales habituales de envío de información con escuelas.