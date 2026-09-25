La CUP pide un consenso sobre el 6% y que se mantenga tras el "PSC más de derechas" de la historia

Illa y Niubó reunidos con representantes de los partidos para afrontar la crisis educativa. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha pedido un consenso sobre invertir el 6% del PIB catalán a educación y que se mantenga cuando acabe el mandato del "PSC más de derechas y más españolista de la historia".

En declaraciones posteriores a la cumbre educativa entre Govern y partidos, ha lamentado que la reunión ha tenido "muy pocas concreciones", y ha pedido saber cómo se llegará al 6% con un calendario.

Ha señalado que esta reunión ha servido como punto de partida, pero ha reprochado que el Ejecutivo de Salvador Illa no haya llevado "ninguna propuesta concreta, ni metodológica, ni de concreción de agenda".

Castillejo ha detallado que han reclamado parar "esta pérdida de líneas públicas mientras se mantienen las concertadas", y ha pedido priorizar la pública y planificar la oferta educativa para que no se deje al libre mercado la educación pública.

También ha criticado la presencia de Aliança Catalana (AC) en la cumbre: "Estas fuerzas que el miércoles ya explicaron su modelo islamofóbico y rompedor de la cohesión social no pueden formar parte de este debate", ha sostenido.

Además, la líder se ha mostrado favorable a que se celebre el pleno monográfico sobre educación en el Parlament propuesto por Junts.